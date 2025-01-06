«Они немые»: Зеленский отказал Путину и народу России в уважении

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью американскому подкастеру Лексу Фридману на русском языке.

Исследователь украинско-еврейского происхождения предложил вести разговор на русском, однако украинский лидер сказал, что не хочет давать Путину еще одну возможность говорить, что украинцы и русские «один народ».

«Сегодня было 73 ракетных удара по нам, погибли люди. Сегодня было более 100 дронов, и это ежедневная история. Бьют люди, которые разговаривают на русском. Бьют по людям, которым еще недавно рассказывали, что они на самом деле защищают русскоязычных», - сказал он.

Президент добавил, что не уважает ни руководителя сегодняшней России, ни этот народ. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения обращался на русском к россиянам.

«Ноль. Они немые. Они не слышат, не слышали. А кто-то боится, кто-то еще что-то. Причины разные. Это как когда человек тонет, а кто-то проходит мимо, потому что не слышит, а кто-то плачет и боится спасти. Это неважно этому человеку, который тонет. Ему бы, чтобы кто-то помог», - пояснил президент.

Источник: UNIAN