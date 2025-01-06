В США 80 тысяч человек остались без электричества

Снежный шторм, который несет мокрый снег, лед и порывистый ветер, перемещается на восток США, из-за него 80 тысяч человек остались без электроэнергии.

Как сообщает NBC News, в сторону Вашингтона (округ Колумбия), Балтимора, Мэриленда и Филадельфии движется сильный шторм из штатов Канзас, Небраска и Миссури, где уже действуют предупреждения для миллионов людей.

Большинству федеральных служащих в Вашингтоне в воскресенье вечером было приказано оставаться дома в понедельник из-за опасного зимнего шторма.

Офис Национальной метеорологической службы в Канзас-Сити, штат Миссури, предупредил жителей не выезжать на дороги без крайней необходимости. Власти делают все возможное, чтобы не допустить выезд граждан в штате Миссури, где видимость на дорогах временами ухудшается до четверти мили (400 м). Крупная автомагистраль I-29 к северу от Канзас-Сити была закрыта из-за опасных условий.

По данным Powerouttage.US, в воскресенье без электроэнергии остались 80 тысяч жителей США.

Большинство отключений электросетей приходится на Миссури, где без света остались почти 30 тысяч потребителей коммунальных услуг. Техас занимает второе место — 18 тысяч жителей. В Луизиане, Кентукки и Иллинойсе более 10 500 человек остались без электроэнергии.

По данным FlightAware, в воскресенье отменены 1493 авиарейса, наибольшее количество приходится на международные аэропорты Канзас-Сити, Сент-Луис-Ламберт (штат Миссури) и Блю-Грасс в Лексингтоне (штат Кентукки). Большинство рейсов обслуживались авиакомпаниями Delta Air Lines и American Airlines.

Зафиксировано свыше 25 тысяч задержек рейсов, что усугубило хаос в сфере перевозок, вызванный зимним штормом.

Источник: Лента.ру