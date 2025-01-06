Саркози предстанет перед судом по обвинению в финансировании от Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркози в понедельник предстанет перед судом по делу о крупнейшем скандале с финансированием политики в современной истории Франции, в ходе которого он, как утверждается, получил миллионы евро незаконного финансирования избирательной кампании от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Исторический судебный процесс над правым бывшим президентом Франции и 12 другими лицами, в том числе тремя экс-министрами правительства Саркози, за преступный сговор с целью получения средств от иностранного диктатора в огромных масштабах угрожает ухудшить и без того низкое доверие избирателей к французскому политическому классу, отмечает Guardian.

После 10 лет расследования суд рассмотрит обвинения в том, что следователи назвали «коррупционным пактом», заключенным между Саркози и ливийским режимом, в рамках которого посредники доставляли чемоданы с деньгами в здания министерств в Париже, чтобы незаконно финансировать победоносную президентскую кампанию Саркози в 2007 году. Если Саркози признают виновным по обвинению в коррупции, ему может грозить до 10 лет тюрьмы вместе с Клодом Геаном, бывшим генеральным секретарем Елисейского дворца и министром внутренних дел, и Брисом Ортефе, близким союзником Саркози, который также занимал пост министра внутренних дел.

Суд рассмотрит, запрашивал ли ливийский режим дипломатические, юридические и деловые услуги в обмен на финансирование президентской кампании Саркози. Одна из этих предполагаемых просьб об услугах касалась Абдуллы аль-Сенусси, главы разведки Каддафи. В 1999 году французский суд заочно приговорил Сенусси к пожизненному заключению за участие во взрыве пассажирского самолета UTA над Нигером в 1989 году, в результате которого погибли 170 человек. Суд рассмотрит вопрос о том, обращался ли Триполи к окружению Саркози с просьбой найти способ отменить международный ордер на арест Сенусси со стороны Франции.

Саркози, который был президентом с 2007-го по 2012 год, отрицает все правонарушения по этому делу.

Представители Саркози якобы встречались с членами режима Каддафи в Ливии в 2005 году, когда французский политик был министром внутренних дел. Вскоре после того, как Саркози стал президентом Франции, он пригласил ливийского лидера с длительным государственным визитом в Париж, установив свою бедуинскую палатку в садах недалеко от Елисейского дворца. Саркози был первым западным лидером, который приветствовал Каддафи с полноценным государственным визитом после замораживания отношений в 1980-х годах из-за его статуса изгоя как спонсора государственного терроризма. Однако в 2011 году именно Саркози был в числе тех западных лидеров, кто выступил за нанесение авиаударов против войск Каддафи, которые помогли повстанцам свергнуть его режим. Каддафи был схвачен повстанцами в октябре 2011 года и принял мучительную смерть.

Источник: RQ.ru