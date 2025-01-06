Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Сага с переходом форварда агдамского «Карабаха» Жуниньо в испанскую «Севилью» в очередной раз затягивается.

Ежедневно в СМИ появляются новые подробности перехода, который вроде уже согласован, но о трансфере до сих пор не объявлено официально.

Согласно последним данным, клубы пришли к согласию. Сумма трансфера составит 4 млн евро + 1 млн бонусами. С самим футболистом будет подписано соглашение по схеме 2+1.

Бонусы в частности включают выплаты в размере 250 тысяч евро каждый раз, как «Севилья» будет пробиваться в Лигу чемпионов, пока за нее выступает Жуниньо. Также «Карабах» получит 20% от суммы будущей продажи бразильца.