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Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

First News Media11:25 - Сегодня
Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Полиция Республики Корея фактически отказалась в одиночку брать на себя применение ордера на арест президента Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

«После юридической проверки [мы] пришли к выводу, что уведомление с указанием о применении [ордера на арест] от Управления антикоррупционных расследований имеет спорное с точки зрения права содержание. Решили продолжить консультации с управлением о применении ордера на арест», - заявил заместитель главы специальной следственной группы полиции, которая занимается событиями военного положения.

Как пишет агентство, полиция «фактически показала намерение отказаться от исполнения» ордера. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в ночь с 5 на 6 января решило делегировать полиции применение ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Срок действия ордера истекает 6 января. Управление намерено подать в суд заявление на его продление.

Юристы Юн Сок Ёля заявили, что «подряд на арест» представляет собой «очередное нарушение закона». Ранее они настаивали, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже. Антикоррупционное управление стало играть ведущую роль, поскольку закон обязывает другие следственные органы передать дело управлению, если об этом попросит глава CIO. В ведомстве также отметили, что мятеж связан с превышением должностных полномочий.

Источник: ТАСС

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