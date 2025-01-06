ХАМАС согласился освободить 34 заложника

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в радикальной организации.

По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа.

Уточняется, что движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились.

После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

Источник: ТАСС