 ХАМАС согласился освободить 34 заложника | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ХАМАС согласился освободить 34 заложника

First News Media12:04 - Сегодня
ХАМАС согласился освободить 34 заложника

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в радикальной организации.

По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа.

Уточняется, что движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились.

После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

Источник: ТАСС

Поделиться:
186

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Мнение

Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской ...

Общество

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

В мире

Президент ПА ОБСЕ отложила визит в Грузию

Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Маск запустил опрос, должна ли Америка освободить Британию от «деспотичного правительства»

В Австрии глава партии призвала к «борьбе с исламом»

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека

СМИ: Башара Асада пытались отравить в Москве

В Казахстане сообщили о вспышке метапневмовируса

У исполнителя теракта в Новом Орлеане был флаг ИГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

Сегодня, 15:02

Тер-Петросян и «Еркрапа»: Еще одно доказательство этнических чисток и фашистской политики Армении

Сегодня, 14:55

EMIN о конфликте с Игорем Крутым: «Много недопонимания с обеих сторон…»

Сегодня, 14:50

Министр науки и образования примет граждан в Зардабе

Сегодня, 14:44

Президент ПА ОБСЕ отложила визит в Грузию

Сегодня, 14:41

Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Сегодня, 14:39

Маск запустил опрос, должна ли Америка освободить Британию от «деспотичного правительства»

Сегодня, 14:34

В Австрии глава партии призвала к «борьбе с исламом»

Сегодня, 14:30

В этом секторе также началась процедура возврата НДС

Сегодня, 14:29

Эльчин Ибадов: SOCAR Türkiye готова внести вклад в проекты восстановления в Сирии, если будет решение на государственном уровне

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев: Попытки госорганов России замять инцидент вызывают у нас справедливое возмущение

Сегодня, 14:20

Метапневмовирус в Азербайджане – Минздрав сделал заявление

Сегодня, 14:09

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 13:48

Президент Ильхам Алиев: Мы требуем наказания виновных в крушении самолета

Сегодня, 13:41

Раскрыт райдер EMIN’а

Сегодня, 13:39

Президент: Азербайджанское государство всегда по достоинству оценивало деятельность и героизм своих сынов и дочерей

Сегодня, 13:37

Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Сегодня, 13:28

В Азербайджане распространились случаи мошенничества с арендой жилья

Сегодня, 13:25

МИД Ирана: Ведем переговоры по Зангезурскому коридору

Сегодня, 13:15

Французские фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией

Сегодня, 13:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23