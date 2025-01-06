«Пауэрлифтинг у меня в крови». Рамиль Ахмедов о том, как поднимать невероятные веса и сделать это делом жизни

7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Такой результат в 2024 году показал известный азербайджанский пауэрлифтер Рамиль Ахмедов. В прошедшем году он принял участие в 7 международных стартах, среди которых чемпионат мира, Кубок мира, а также турниры в профессиональном дивизионе.

«Сезон начался для меня в марте. Я принял участие в турнире Qatar Showdown 2024. Это соревнование в профессиональном дивизионе. Туда попадают только по пригласительным сильнейшие спортсмены мира с самыми высокими коэффициентами Вилкса (Коэффициент Вилкса отражает соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом как в одном из упражнений, так и в сумме троеборья). У меня он равен 525. Я выступил в категории до 110 кг и занял четвертое место. Мне немного не повезло, так как получил травму из-за того, что время после разминки и выходом на соревнование было слишком большим. Как следствие, тело успело остыть.

В апреле выступил на Мемориале Константина Константинова WRPF 2024 в Санкт-Петербурге (Россия). Там я завоевал две золотые медали, став чемпионом как в своей весовой категории, так и в абсолютном зачете.

В конце мая - начале июня был турнир из серии ABC PRO в профессиональном дивизионе, прошедший в Кельне (Германия). Туда также спортсмены попадают по пригласительным. Там я выступил неплохо, заняв пятое место. Подобные соревнования также очень важны для того, чтобы выйти на новый уровень.

После этого меня ждал Кубок мира по версии WRPF в Санкт-Петербурге, куда меня пригласил глава WRPF в Азербайджане Вугар Намазов. Там я завоевал золотую медаль в упражнении «Становая тяга» и стал вторым в троеборье.

Летом мы взяли небольшую паузу, но в октябре приняли участие в международном турнире «Arnold Classic Europe 2024» по версии WRPF, прошедшем в Мадриде (Испания). Здесь я завоевал золотую медаль в упражнении «Становая тяга», показав результат 325 кг. А также завоевал серебряную медаль в троеборье в безэкипировочном дивизионе, подняв 797,5 кг.

В ноябре мы приняли участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу по версии WRPF, прошедшем в Москве (Россия). В общей сложности азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей. Я выступил в дивизионе «Raw». Подняв по сумме трех упражнений 815 кг, я стал третьим. Во второй день я выступил отдельно в упражнении «Становая тяга» в экипировочном дивизионе, заняв второе место с результатом 320 кг. В чемпионате мира приняли участие более 3500 спортсменов из 40 стран мира.

И, наконец, год завершился для меня снова в Москве на Кубке мира Международной лиги пауэрлифтинга (IPL). Здесь я завоевал три золотые и одну бронзовую медали. Золото взял в троеборье, а также в упражнениях «Становая тяга» и в двоеборье. А бронзу взял в абсолютном зачете. Хочу отметить, что на этот турнир я отправился благодаря Red Bull Азербайджан.

Таким образом, за 2024 год я завоевал 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Год прошел для меня очень плодотворно. Я благодарен семье и друзьям за поддержку.

Также хочу отметить, что в прошедшем году мне удалось установить четыре мировых и четыре европейских рекорда. Не так давно мне вручили соответствующие сертификаты», - сказал он.

Говоря о планах на 2025 год, Рамиль Амхедов отметил, что он планирует уделить большое внимание процессу восстановления после тяжелого 2024 года. «Я хочу отдохнуть на протяжении 8-9 месяцев. 7 соревнований, которые были у меня в 2024 году, очень сильно загрузили меня как морально, так и физически. Планирую выступить на одном или двух турнирах. Также ставлю перед собой цель – добиться результата 900 кг в троеборье. Я начал работать с тренером Александром Луговым, который мне сильно помогает. Он был со мной на соревнованиях и отметил, что у меня есть запас для прогресса. Будем работать над ошибками и сделаю все, чтобы добиться поставленных целей. Главное, обойтись без травм.

Хотел бы также выразить благодарность Вугару Намазову, о котором я говорил выше, Раифу Сулейманову, который руководит секцией пауэрлифтинга в Федерации бодибилдинга, фитнеса и пауэрлифтинга. Как известно, пауэрлифтинг был включен в эту федерацию, которую возглавляет Рауф Буньяталиев. Официальные лица федерации поддерживают меня».

Рамиль Ахмедов рассказал и о целях на ближайшие годы. «Моя главная цель – достойно представлять нашу страну на мировой арене и вносить вклад в развитие пауэрлифтинга в Азербайджане. Эти цели меня мотивируют. Я благодарен людям, которые меня поддерживают. Но есть и люди, которые в меня не верили. Они тоже меня мотивировали. Я неоднократно доказывал, что могу добиться поставленной цели и добивался. Я бескорыстно люблю наш вид спорта и буду идти до конца. Пауэрлифтинг у меня в крови», - сказал он.