Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали наши позиции, и все эти случаи были должным образом зарегистрированы», - подчеркнули в оборонном ведомстве.