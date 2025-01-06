Случаи заражения метапневмовирусом выявили в Индии

Индийский совет медицинских исследований (ICMR) подтвердил два случая заболевания вирусом человека метапневмовируса (HMPV) в штате Карнатака, передает Hindustan Times.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Индии оба случая связаны с бронхопневмонией (заболевание, которое сочетает в себе симптомы и признаки бронхита и пневмонии - прим.).

Согласно информации ведомства, у двух госпитализированных младенцев был диагностирован метапневмовирус. Трехмесячная девочка, имеющая в анамнезе бронхопневмонию, была выписана после лечения, а восьмимесячный мальчик находится еще на лечении.

Как отметили в ведомстве, ни один из пациентов не путешествовал за пределами страны. В министерстве здравоохранения Индии подчеркнули, что вирус HMPV активно циркулирует по всему миру, включая Индию.

Метапневмовирус - это респираторный вирус, который обычно вызывает симптомы, схожие с гриппом, от легкой до средней степени тяжести. Он чаще всего передается через контакт с инфицированными людьми или зараженные поверхности. Основные симптомы включают кашель, насморк, боль в горле, температуру и, в более серьезных случаях, затрудненное дыхание и пневмонию.

В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. В Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.

Источник: РИА Новости