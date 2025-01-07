Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Активные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития Грузии показали, что сегодня страна проходит через одно из самых важных испытаний в новейшей истории.

Об этом говорится в рождественском поздравлении почетного председателя, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины.

«Развившиеся в последнее время события, активные и скоординированные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития нашей страны показали нам всем, что сегодня мы проходим через одно из самых важных испытаний в новейшей истории нашей страны», – подчеркивается в поздравлении.

Ведь линия борьбы пролегает через идентичность, свободу и мир Грузии, отмечается в послании.

Жители Грузии в течение многовековой истории страны неоднократно становились свидетелями того, как даже в самых сложных, казалось бы безвыходных, ситуациях благодаря бесстрашию, единству, верности традициям, вере и преданности Родине Грузия встречала лучший завтрашний день.

«Рождество означает рождение нового, и мы верим, что на наших глазах рождается новая, независимая, суверенная, уверенная в своей правоте, достойная Грузия – Грузия, которая не склонит головы ни перед кем, потому что это Родина свободного, гордого народа», – написал Иванишвили.

«Мы твердо верим, что благодаря любви к Родине и друг к другу новая Грузия одержит победу», - говорится в поздравительном письме.

Источник: Sputnik-Грузия