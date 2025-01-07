«Мирный договор между Россией и Украиной, который будет содержать жесткие условия для официального Киева, может быть подписан до Пасхи».

Как сообщает Sky News, об этом заявил эксперт Роберт Кларк из Института Йорктауна (США).

Он сказал, что этот документ не будет означать вывод российской армии из территорий, которые она контролирует:

«США хотят решить этот вопрос до праздника Пасхи. Поэтому украинская сторона от безысходности согласится подписать такой документ. Все зависит от того, как Путин и Зеленский воспримут территориальные потери. Все процессы основаны на этом вопросе».