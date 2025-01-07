ХАМАС сообщил о решении всех спорных вопросов для достижения соглашения по сектору Газа

Все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по сектору Газа, успешно решены.

Подписание зависит только от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил телеканалу «Аль-Маядин» представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади.

«Теперь мяч на стороне Нетаньяху, особенно после достижения согласия со всеми пунктами, и только он может воспрепятствовать соглашению или подписать его», - подчеркнул он, добавив, что ХАМАС на переговорах «проявил большую гибкость».

Хади сообщил, что посредники ждут официальной позиции Израиля и подписания соглашения.

«Больше нет никаких оправданий или предлогов для Нетаньяху, чтобы препятствовать этому соглашению, как он делал в прошлом. Предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами», - сказал представитель ХАМАС.

«Атмосфера свидетельствует, что соглашение является всеобъемлющим, а не частичным, и направлено на полное прекращение агрессии и полное прекращение израильской оккупации палестинского анклава», - добавил Хади.

Источник: «Интерфакс»