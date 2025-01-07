Трамп пообещал Гренландии «беречь ее от злого внешнего мира» при присоединении к США

«Жителям Гренландии будет выгодно вхождение в состав США», - такое мнение высказал в понедельник избранный американский президент Дональд Трамп.

«Гренландия - невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что его сын «отправится [в Гренландию], чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности».

В конце прошлого года Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией. В ответ на это премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что остров не продается.

Источник: ТАСС