Эрдоган: Турция не согласится с дезинтеграцией Сирии и нарушением ее унитарной структуры

Турция никогда не согласится с дезинтеграцией Сирии и нарушением ее унитарной структуры.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения первого заседания Кабинета министров в 2025 году.

«Если будут риски в этом отношении, то Турция быстро предпримет необходимые шаги», - добавил он.

Комментируя успехи Турции в области оборонной промышленности, президент отметил, что инвестиции в данную отрасль направлены не для подготовки к войне, а для сохранения мира, стабильности и независимости.

Он также предупредил террористические организации и их покровителей: «Единственная участь, которая ждет тех, кто предпочитает терроризм и насилие - погребение вместе со своим оружием».

«Мы обязательно достигнем своей цели - Турция без терроризма», - резюмировал Эрдоган.

Источник: Anadolu