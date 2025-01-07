Макрон упрекнул Африку в неблагодарности: «Спасибо» так и не сказали

Африканские страны забыли поблагодарить Францию за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле, в этом их упрекнул французский лидер Эммануэль Макрон, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство по борьбе с терроризмом с 2013 года. Мы были правы, проводя такие операции. Считаю, что нам забыли сказать спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — заявил Макрон.

Он выразил мнение, что без помощи французской армии «ни один из действующих африканских лидеров не управлял бы сегодня суверенной страной».

Источник: Лента.ру