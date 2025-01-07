Президент в интервью телеканалам коснулся будущих отношений с Ираном

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января, в частности, коснулся отношений между Азербайджаном и Ираном, а также будущего политики нового руководства Ирана.

Глава государства сказал: «Говорить об этом пока рано, потому что у нас не было каких-то серьезных контактов с нынешним руководством Ирана. Были определенные контакты между членами правительства, которые большей частью были связаны с экономическими и транспортными вопросами».

Президент Азербайджана также упомянул некоторые моменты, связанные с ухудшением отношений с предыдущим правительством.