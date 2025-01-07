Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции

Минздрав Франции подтвердил первый случай заражения в стране новым штаммом оспы обезьян clade 1b.

Об этом сообщило агентство France-Presse, передает РИА Новости.

«Министерство труда и здравоохранения Франции получило информацию о первом случае заражения человека вариантом оспы обезьян clade 1b на территории страны в регионе Бретань», — говорится в материале.

По данным министерства, первый зараженный француз не путешествовал в Центральную Африку, но контактировал с двумя людьми, вернувшимися оттуда. В настоящее время ведется расследование для выявления источника заражения и установления личности всех контактировавших с ними.

Источник: Gazeta.Ru