Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону следить за Украиной.

Макрон 6 января заявил, что Россия стала «намного агрессивней» в отношении своих соседей и в качестве примера привел парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года. По словам лидера Франции, Россия пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все - это уничтоженная Украина», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.

Источник: ТАСС