 Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину»

First News Media12:43 - Сегодня
Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону следить за Украиной.

Макрон 6 января заявил, что Россия стала «намного агрессивней» в отношении своих соседей и в качестве примера привел парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года. По словам лидера Франции, Россия пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все - это уничтоженная Украина», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.

Источник: ТАСС

Поделиться:
202

Актуально

Мнение

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

Запуск нового социального пакета в Азербайджане: Что ждёт граждан в 2025 году?

Общество

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

В мире

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - ВИДЕО

Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

В Аланье произошло землетрясение

СМИ: Башара Асада пытались отравить в Москве

В первый день нового года на Землю обрушилась сильная магнитная буря

Последние новости

В Бейлягане арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя – ФОТО

Сегодня, 14:50

Стоимость проезда в метро повысится?

Сегодня, 14:35

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Задержан серийный вор, похищавший электрические кабели в Ясамальском районе

Сегодня, 14:30

На проспекте Нефтчиляр создали наземный пешеходный переход – ФОТО

Сегодня, 14:28

Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

Сегодня, 14:12

Задержан Керимджан Дурмаз

Сегодня, 14:10

Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Сегодня, 13:56

На «Украинском круге» завершены строительные работы - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Сегодня, 13:42

Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Сегодня, 13:39

Лукашенко заявил, что не держится за власть

Сегодня, 13:34

Беженцев не будут принуждать вернуться в Украину

Сегодня, 13:28

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Сегодня, 13:20

700 тысяч граждан Азербайджана ждут повышения зарплат

Сегодня, 13:14

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:05

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сегодня, 13:00

Почти 100 человек погибли при землетрясении в Тибете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

В Азербайджане увеличилась денежная база

Сегодня, 12:55

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 12:45
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23