Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности Франции (VIGINUM) своими необоснованными утверждениями пытается бросить тень на репутацию Бакинской инициативной группы (БИГ).

Об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на пресс-конференции, комментируя опубликованный в декабре 2024 года отчет данного Генерального секретариата.

По его словам, БИГ действует на основе норм и принципов международного права: «Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать борьбу за свободу народов, страдающих от неоколониализма».

Аббасов считает, что правительству Франции лучше сосредоточиться на своей внешней политике, чем выдвигать обвинения против БИГ.

Он также подчеркнул, что правительство Эммануэля Макрона несет ответственность за ситуацию и должно прекратить неоколониальную политику.

«Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, внесших значительный вклад в процесс деколонизации в мире. Его решимость в борьбе с неоколониализмом разоблачает коварные намерения тех, кто проводит такую политику. Именно поэтому они (VIGINUM - ред.) подготовили подобный отчет. Если Франция действительно поддерживает международное право, то как она может одновременно продолжать проводить колониальную политику?» - сказал исполнительный директор БИГ.

Источник: Report