Мирзоян заявил, что по анклавам нет договоренностей с Азербайджаном

Армения и Азербайджан пока не готовы к рассмотрению вопроса анклавов, нет также конкретных договоренностей на этот счет.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что у Армении есть анклавы в Азербайджане, принято считать, что у Азербайджана также есть анклавы в Армении, передают армянские СМИ.

«Эти вопросы в политической плоскости, но есть и их юридическая сторона. Комиссиям нужно время, чтобы заняться этим вопросом, я не думаю, что обе страны готовы обсуждать его», - сказал министр.

Отметив, что есть понимание, как и где продолжить делимитацию с Азербайджаном, Мирзоян не стал объяснять, что под этим подразумевает.