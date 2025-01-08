Сербия расторгла несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла ряд контрактов по поставкам вооружения из России «до нормализации ситуации в мире».

Об этом заявил начальник Генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

По его словам, некоторые контракты Белград отложил в надежде, что «ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения». Мойсилович сообщил, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Также глава Генштаба отметил, что оружие российского производства находится на вооружении многих стран мира и производится во многих государствах по лицензиям, поэтому армия Сербии находит способы обслуживания своей военной техники.

29 августа 2024 года во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию президент Сербии Александар Вучич объявил о подписании соглашения на сумму €2,7 млрд, которое включает поставку 12 новых истребителей Rafale и сопутствующих услуг.

Источник: Газета.ру