«У меня нет для вас хороших новостей»: Мирзоян о возможности возвращения армян в Карабах

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян возложил ответственность за отъезд армян из Карабаха на действовавшие тогда и еще ранее власти сепаратистского режима, созданного в ранее оккупированном Арменией Карабахском регионе Азербайджана.

По его словам, после 44-дневной войны власти Армении задействовали все доступные реалистичные механизмы, чтобы армяне могли продолжать жить в Карабахе. Однако, по его словам, «руководство» режима не поддержало должным образом усилия армянских властей, что в конечном итоге усугубило ситуацию, передают армянские СМИ.

Теперь вопрос возвращения армян в Карабах требует четкой и детальной проработки, исключающей поверхностные трактовки, считает он.

«А теперь на каких условиях возвращение? Автономия? Или просто гражданство Азербайджана с правом изучать армянский язык в школах?» — сказал министр.

В этом контексте Мирзоян дал понять, что в нынешних условиях обсуждение возвращения лишено смысла, и «хороших новостей» по этому вопросу нет.