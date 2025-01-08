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Глава МИД РА: Почти все варианты решения карабахского конфликта предусматривали Карабах в составе Азербайджана

First News Media16:47 - Сегодня
Глава МИД РА: Почти все варианты решения карабахского конфликта предусматривали Карабах в составе Азербайджана

По большому счету, после установления режима прекращения огня (в 1994 году – ред.) все обсужденные варианты так или иначе предполагали нахождение бывшего Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, что является неоспоримым фактом.

Об этом заявил на пресс-конференции по итогам 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, обсуждался лишь один вариант, который этого не предусматривал: «Речь идет об обмене на Мегри, то есть, обмен Нагорного Карабаха на часть суверенной территории Армении».

Что касается возможности обнародования документов, то власти Армении, по заверению Мирзояна, пытаются систематизировать те из них, которые касаются переговорного процесса.

«Есть необходимость представить документы системно, мы сейчас этим занимаемся. Когда завершим процесс, оценим риски и решим, публиковать ли их, подлежат ли они публикации или нет. В Армении есть люди и офисы, у которых есть часть этих документов. Предлагаю опубликовать их, и посмотрим, что обсуждалось в их период», – подчеркнул министр.

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