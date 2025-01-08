Установление дипотношений между Турцией и Арменией зависит от армяно-азербайджанской нормализации

Турция увязывает установление дипломатических отношений с Арменией с урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, рассказывая о содержании своего предновогоднего разговора по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Мирзоян сообщил, что в ходе этой беседы стороны, обменявшись поздравлениями и пожеланиями, обсудили ситуацию в мире и региональные вопросы.

Армянский министр считает, что нормализация отношений с Турцией облегчила бы процесс с Азербайджаном.