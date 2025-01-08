Армия Израиля заявила о ликвидации группы участников атаки 7 октября 2023 года

Израильские силовики нанесли удары по боевикам радикального движения ХАМАС, участвовавшим в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом заявили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК).

«Во время ударов, нанесенных по Хан-Юнису на юге сектора Газа, самолет ВВС Израиля уничтожил террористов, принимавших участие в массовых убийствах граждан на израильской территории 7 октября 2023 года», - говорится в заявлении.

Операция, как утверждается, проводилась «на основе разведывательной информации», предоставленной военной разведкой и ШАБАК. Перед налетом были приняты меры для минимизации вреда мирным жителям, включая осуществление воздушного наблюдения, использование дополнительных разведданных и применение высокоточных боеприпасов.

«ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат операции против террористов ХАМАС, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября 2023 года», - говорится в совместном заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в Газе и столкновения на Западном берегу Иордана продолжаются до сих пор.

Источник: ТАСС