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Пашинян заявил о согласии Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ

First News Media13:58 - Сегодня
Пашинян заявил о согласии Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ

Армения согласна распустить Минскую группу ОБСЕ в рамках предложений Азербайджану по установлению стабильности и мира в регионе.

Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

В своем Facebook Пашинян опубликовал предложения Армении по установлению долгосрочной стабильности и мира в регионе, которые состоят из пунктов:

- взаимное воздержание от эскалационной риторики;

- продолжение процесса демаркации госграницы на основе опыта демаркации, проведенной на участке Беркабер-Воскепар, и регламента совместной работы демаркационных комиссий двух стран;

- подписание мирного договора, который готов на 90%;

- реализация проекта «Перекресток мира», в том числе решение вопроса коммуникаций Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и коммуникаций Армения-Армения через территорию Азербайджана, в соответствии с предложениями, представленными Арменией Азербайджану по итогам встречи в Казани;

- введение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня;

- полное решение вопроса о задержанных лицах;

- максимально интенсивная работа над решением вопроса о выяснении судьбы без вести пропавших лиц;

- отказ от претензий друг к другу, в том числе, но не ограничиваясь, в международных судебных органах;

- работа над полной и эффективной реализацией положений Мирного соглашения;

- формирование механизма переговоров по взаимному контролю над вооружениями, квотам и ограничениям на их использование;

- обсуждение вопросов, связанных с беженцами из обеих стран, путем формирования совместного экспертного комитета после установления мира;

- роспуск Минской группы ОБСЕ.

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