Пашинян заявил о согласии Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ
Армения согласна распустить Минскую группу ОБСЕ в рамках предложений Азербайджану по установлению стабильности и мира в регионе.
Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
В своем Facebook Пашинян опубликовал предложения Армении по установлению долгосрочной стабильности и мира в регионе, которые состоят из пунктов:
- взаимное воздержание от эскалационной риторики;
- продолжение процесса демаркации госграницы на основе опыта демаркации, проведенной на участке Беркабер-Воскепар, и регламента совместной работы демаркационных комиссий двух стран;
- подписание мирного договора, который готов на 90%;
- реализация проекта «Перекресток мира», в том числе решение вопроса коммуникаций Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и коммуникаций Армения-Армения через территорию Азербайджана, в соответствии с предложениями, представленными Арменией Азербайджану по итогам встречи в Казани;
- введение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня;
- полное решение вопроса о задержанных лицах;
- максимально интенсивная работа над решением вопроса о выяснении судьбы без вести пропавших лиц;
- отказ от претензий друг к другу, в том числе, но не ограничиваясь, в международных судебных органах;
- работа над полной и эффективной реализацией положений Мирного соглашения;
- формирование механизма переговоров по взаимному контролю над вооружениями, квотам и ограничениям на их использование;
- обсуждение вопросов, связанных с беженцами из обеих стран, путем формирования совместного экспертного комитета после установления мира;
- роспуск Минской группы ОБСЕ.