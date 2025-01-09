Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

Армения вряд ли сможет быть одновременное и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы», - сказал представитель Кремля.

Правительство Армении 9 января одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент.

Ожидается, что законопроект, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями, после получения одобрения кабмина будет обсуждаться в парламенте в конце текущего месяца.

Проект представил глава МИД Арарат Мирзоян. Согласно обоснованию правительства, одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными, а также создать более рабочую среду для дальнейшего обсуждения».