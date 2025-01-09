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Песков не стал реагировать на слова Карасева об Ильхаме Алиеве: Внешняя политика РФ — прерогатива президента

First News Media14:51 - Сегодня
Песков не стал реагировать на слова Карасева об Ильхаме Алиеве: Внешняя политика РФ — прерогатива президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Карасева в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнув, что внешнюю политику в РФ определяет глава государства.

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь, - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Карасева, употребившего оскорбительную лексику. - Мы действительно не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов», передает слова Пескова ТАСС.

«Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации Владимир Карасев ранее позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Президента Азербайджана. Это произошло после того, как Ильхам Алиев заявил о причастности России к сбитию пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в небе над Грозным.

«Если Общественная палата Российской Федерации считает эту речь соответствующей своим этическим нормам, становится понятно, на каком уровне она находится сейчас», - так прокомментировал председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов высказывания члена ОП РФ.

По его словам, к сожалению, в современной России становится все более распространенной практика, когда публичные личности и люди с высоким социальным статусом позволяют себе грубую и оскорбительную риторику.

«Если Владимир Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не столкнувшись с последствиями, можно предположить, что не за горами тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства. Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждает такое далекое от культуры существо, как Карасев», - подчеркнул он.

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