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Асму Асад заподозрили в работе на британскую разведку

First News Media15:51 - Сегодня
Асму Асад заподозрили в работе на британскую разведку

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла сотрудничать с британской разведкой.

Об этом сообщает сирийский журналист Низар Найуф, опубликовав секретные документы, которые были подготовлены спецслужбами в начале 90-х годов по просьбе отца Асада Хафеза.

Утверждается, что за самим Асадом следили еще, когда он учился в Лондоне.

По информации издания Sky News Arabia, Хафез не доверял будущей невестке своего сына и выступал против их свадьбы, которая была сыграна только после смерти отца - бывшего главы государства. Из-за недоверия к Асме Хафез поручил спецслужбам следить за ней в Великобритании и узнать про ее окружение.

Жена Башара Асада родилась в Лондоне и окончила Королевский колледж Лондонского университета. Сирийские спецслужбы выяснили, что во время работы в JPMorgan Bank сопровождала и помогала ей сотрудница из британской разведки.

Помимо этого, Хафезу докладывали, что во время встречи Башара с Асмой и ее матерью в дорогих отелях на улице их охраняли сотрудники спецслужб Соединенного Королевства.

Источник: Лента.ру

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