После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства

Отношения Армении и Ирана имеют прочную основу, и ничто не может их изменить или подорвать, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Стороны коснулись региональных процессов и перспектив сотрудничества Армения-Иран в этом контексте.

Собеседники с удовлетворением отметили развивающиеся двусторонние отношения между Арменией и Ираном, обсудили ход выполнения уже достигнутых договоренностей и наметили новые пути сотрудничества. Затронуты также вопросы развития экономических отношений, обменялись мнениями по программам развития инфраструктур.

До прилета в Иреван Ахмадиан находился с визитом в Баку.

Источник: Sputnik Армения