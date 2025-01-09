После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства
Отношения Армении и Ирана имеют прочную основу, и ничто не может их изменить или подорвать, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.
Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.
Стороны коснулись региональных процессов и перспектив сотрудничества Армения-Иран в этом контексте.
Собеседники с удовлетворением отметили развивающиеся двусторонние отношения между Арменией и Ираном, обсудили ход выполнения уже достигнутых договоренностей и наметили новые пути сотрудничества. Затронуты также вопросы развития экономических отношений, обменялись мнениями по программам развития инфраструктур.
До прилета в Иреван Ахмадиан находился с визитом в Баку.
Источник: Sputnik Армения