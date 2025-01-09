Госдепу США нечего сказать относительно подписания документа о стратегическом партнерстве с Арменией

Вашингтону «на данный момент нечего рассматривать или объявлять» относительно подписания документа о стратегическом партнерстве с Арменией.

Об этом в ответ на запрос армянской службы радиостанции «Голос Америки» заявили в Госдепартаменте США.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне на пресс-конференции заявил, что армяно-американское сотрудничество уже носит стратегический характер, пояснив, что налажен стратегический диалог, который по договоренности сторон должен быть поднят до уровня стратегического партнерства.

«Обсуждаются соответствующие документ или документы, запланированы также встречи между чиновниками Армении и США», - добавил Мирзоян.

Источник: News.am