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Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады

First News Media11:39 - Сегодня
Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады

Идеи избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады вряд ли можно воспринимать всерьез, они выглядят сугубо прожектерскими.

Такое мнение высказал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно, - написал политик в Telegram-канале. - Он просто решил переделать мир. Именно так - создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее».

«Короче, компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC (ООО «Трамп, Маск и братья-фантасты» - прим. ТАСС) приступила к активной работе», - подытожил Медведев.

Источник: ТАСС

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