Данию предупредили о серьезности намерений Трампа насчет Гренландии

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников о «серьезности его намерений» относительно покупки Гренландии, сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц Дании.

В Копенгагене тщательно взвешивают, как отреагировать на идею Трампа, чтобы это не привело к разрыву с США, которые являются для королевства близким союзником и членом НАТО. Как отмечает телеканал, хотя Трамп размышлял о покупке Гренландии и во время первого президентского срока, сейчас ситуация «совершенно иная». «Это кажется гораздо более серьезным», — сказал один из собеседников CNN.

Источники телеканала в Копенгагене и Вашингтоне заявили, что не понимают одержимости республиканца приобретением Гренландии, поскольку у США уже есть соглашение об обороне с этой территорией сроком на десять лет, которое позволило значительно нарастить там американское военное присутствие. Однако неназванный представитель Пентагона в беседе с CNN указал, что обеспокоенность относительно Гренландии связана с возможностью достижения ею независимости от Дании: тогда остров может стать более политически нестабильным и «более уязвимым для российского и китайского влияния». Кроме того, неизвестно, останется ли Гренландия в НАТО, если станет независимой.

«Я думаю, что именно отсюда и идет большая часть этих разговоров. Мы осознаем, что происходит некий переход в геополитической ситуации, которого мы не видели уже довольно давно. И люди задают вопросы», — пояснил американский чиновник.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне заявила, что не считает, что Соединенные Штаты используют военную или экономическую мощь, чтобы добиться контроля над Гренландией.

Трамп в декабре заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Газета The Washington Post связывала притязания избранного президента со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.

Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.

Источник: РБК