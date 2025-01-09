Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили почти в $50 млрд

Аналитики JPMorgan со вчерашнего дня увеличили ожидания экономических потерь от пожаров в Калифорнии более чем вдвое — до $50 млрд, говорится в письме банка клиентам.

Как передает РБК, об этом сообщает Financial Times. Аналитики объяснили изменение оценки ограниченным прогрессом в сдерживании бедствия и распространением пожаров на соседние районы.

«По нашим оценкам, застрахованные убытки от этого события могут превысить $20 млрд (и даже больше, если пожары не возьмут под контроль)», — приводит FT выдержку из послания.

До этого JPMorgan оценивал страховые убытки от пожаров в $10 млрд. К таким страховым убыткам привели пожары, охватившие округ Бьютт в Калифорнии в 2018 году. FT отмечает, что это были одни из самых разрушительных лесных пожаров последних лет.