Число жертв стрелка в Монтенегро возросло до 13 человек

Число погибших в результате стрельбы в Цетинье в Монтенегро увеличилось до 13 человек, после того как скончался один из раненых.

Как передает ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение RTCG со ссылкой на Клинический центр Монтенегро, куда были доставлены раненые.

"48 часов назад пациент показывал признаки легкого улучшения. Однако после этого произошло ухудшение общего состояния и осложнения, которые привели к летальному исходу", - сообщили в пресс-службе медучреждения. 40-летний Деян Кокотович был госпитализирован вечером 1 января в отделение интенсивной терапии Клинического центра, после чего перенес экстренную операцию.

Таким образом в результате стрельбы 1 января в Цетинье число погибших достигло 13 человек, двое из которых дети. Глава МВД Монтенегро Данило Шаранович отмечал, что стрелявший 45-летний Ацо Мартинович, окруженный сотрудниками полиции, после предложения сдаться совершил попытку самоубийства. Он умер по пути в больницу. В медицинском учреждении остаются еще 3 человека, получившие ранения в ходе трагедии.

Премьер-министр Монтенегро Милойко Спаич по итогам состоявшегося 3 января экстренного заседания Совета национальной безопасности сообщил, что власти республики планируют принять новый закон об оружии и проверить все существующие разрешения на его владение до 1 января 2026 года, а также провести акцию по добровольной сдаче нелегального оружия. В Монтенегро днями траура из-за трагедии в Цетинье были объявлены 2, 3 и 4 января.