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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

First News Media14:33 - Сегодня
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

Для встречи президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа не требуется никаких особых условий, кроме желания обеих сторон.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия приветствует слова Трампа о желании вести переговоры и предполагает, что «какие-то движения» начнутся уже после того, как политик войдет в Овальный кабинет.

Источник: Gazeta.Ru

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