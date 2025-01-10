Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп способен быстро разрешить конфликт в Украине, заявил бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ Алис Вайдель в соцсети Х (Twitter).

По мнению предпринимателя, Киев не может выстоять в противостоянии с Москвой.

В ходе боевых действий погибло много людей, добавил основатель SpaceX.

«Думаю, что президент Трамп очень быстро урегулирует эту войну. <...> Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — написал Маск.

Вайдель ответил, что завершение конфликта России и Украины «было бы хорошо». При этом лидер АдГ уверена, что у европейских политиков нет стратегии для разрешения противоречий между сторонами.

Источник: РБК