Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло по меньшей мере до 10 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент медэкспертизы.

«Департамент получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами», — говорится в сообщении.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Источник: РИА Новости

09:28

Число жертв пожаров, вспыхнувших в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), увеличилось до шести, сообщил телеканал CNN.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Как отмечает CNN, смерть шестого человека была зафиксирована в Малибу. Личность погибшего еще не установлена.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес сейчас бушует как минимум пять пожаров общей площадью более 11 тыс. гектаров. Огонь уничтожил более 5 тыс. строений, в том числе в районах, где владеют недвижимостью богатые люди и знаменитости. Дотла сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон и многих голливудских звезд. Без света остаются свыше 202 тыс. потребителей в округе Лос-Анджелес.

По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия, в частности резкие порывы ветра и низкая влажность, будут сохраняться и в пятницу. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, кроме того, на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Авиацию и 250 пожарных для помощи в тушении огня направит также Канада.

Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По его словам, на данный момент эвакуировано 360 тыс. человек.

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальной стоимости восстановления после пожаров, Байден не назвал точной суммы, однако отметил, что это будет «очень большое число». «Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. <…> Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число», - указал президент.

По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 до $57 млрд. При этом газета Financial Times со ссылкой на информацию JPMorgan сообщила, что потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут составить $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.

Источник: ТАСС