Нетаньяху не арестуют, если он приедет на 80-летие освобождения Освенцима

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если он решит приехать на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Об этом сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск.

«Да, я подтверждаю. Будь то премьер, или президент, или министр образования Государства Израиль, как я только что объявил, кто бы из них ни прибыл в Освенцим на мероприятия, им будет обеспечена безопасность, никто из них не будет задержан», - заявил Туск. Он перед этим зачитал принятое постановление правительства, согласно которому высшим представителям Государства Израиль будет обеспечена безопасность на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Освенцима.

Кроме того, Туск добавил, что польским властям уже достаточно давно стало известно о том, кто возглавит делегацию еврейского государства на памятных мероприятиях в Освенциме 27 января. Посольство Израиля сообщило польскому правительству, что это будет министр образования. В этой связи польский премьер назвал письмо президента Анджея Дуды к кабмину с просьбой не арестовывать Нетаньяху, если тот захочет прилететь в Польшу, «абсолютно ненужной политической демонстрацией».

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Польский МИД ранее заявил, что Варшава исполнит это решение МУС в случае приезда Нетаньяху в республику.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941-1945 гг. в лагере были уничтожены около 1,1 млн евреев, поляков, цыган и советских военнопленных.

Источник: ТАСС