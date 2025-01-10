Пашинян покинул заседание правящей партии из-за вспыхнувшей драки

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян повздорили прямо на заседании партии в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения».

Причиной конфликта стало заявление Саркисяна о незаконной вырубке лесов в регионе. Депутат обвинил губернатора в создании патовой экологической ситуации в Тавуше. Словесная перепалка, сопровождавшаяся оскорблениями, переросла в драку. Премьер-министр, наблюдавший за развитием конфликта, покинул заседание.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян попыталась вмешаться и успокоить участников стычки, однако напряженность продолжала нарастать, утверждает издание.

Источник: «Sputnik Армения»