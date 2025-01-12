Словацкой делегации не разрешили пролететь в РФ через Польшу

Польша отказалась пропустить самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Москву.

Об этом сообщил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.

Спецборт с вице-спикером Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андреем Данко проследовал через Чехию и Германию.

Ранее сообщалось, что в понедельник Данко, а также вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Во вторник у них также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Источник: ТАСС