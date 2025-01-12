Словацкой делегации не разрешили пролететь в РФ через Польшу
Польша отказалась пропустить самолет с делегацией парламента Словакии, направлявшийся в Москву.
Об этом сообщил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.
Спецборт с вице-спикером Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андреем Данко проследовал через Чехию и Германию.
Ранее сообщалось, что в понедельник Данко, а также вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Во вторник у них также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Источник: ТАСС
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