Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

Как cообщалось ранее, госструктуры принимают серьезные шаги в отношении пластических хирургов. В связи с этим была создана Специальная инспекционная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана, обязаны лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (базовое высшее медицинское образование, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификат соответствия и др.) до 31 января 2025 года.

Кроме того, по информации Musavat.com, пластическим хирургам также запретили выходить в телевизионные эфиры.