В Азербайджане введен новый запрет для учащихся

В Азербайджане введен запрет на использование мобильных телефонов и других гаджетов в школах.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию в ответ на запрос Trend, использование смартфонов, "умных" часов, планшетов и других электронных устройств во время учебного процесса в общеобразовательных учреждениях не рекомендуется, за исключением особых случаев, передает 1news.az.

"В отдельных ситуациях, в зависимости от темы урока и рекомендаций преподавателя, для лучшего усвоения материала и применения интерактивных методов обучения могут быть использованы "умные" устройства", — отметили в Агентстве.

Также планируется расширить внедрение правил поведения для учащихся, которые действуют с прошлого учебного года более чем в 300 учебных заведениях по всей стране.

Согласно этим правилам, учащимся запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами в процессе обучения, за исключением особых случаев.

"В условиях современного мира невозможно представить образование без влияния современных технологий, особенно интернета", — говорится в сообщении Агентства.

В Агентстве добавили, что уже с самых младших классов в школьном обучении активно используется интернет.

"Тем не менее, интернет-провайдеры, обеспечивающие доступ в сеть для общеобразовательных учреждений, устанавливают системы онлайн-фильтрации для предотвращения доступа к неприемлемым сайтам и информации", — добавили в Агентстве.