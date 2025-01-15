В Карсе будут проведены азербайджано-турецкие военные учения - ВИДЕО

В рамках подготовки к совместным учениям «Зимние учения-2025», которые пройдут в турецком городе Карс в соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве, состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак к мосту «Умид» над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных Сил Турецкой Республики совершил марш-поход из города Карс к месту проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту «Умид» состоялась церемония обмена государственными флагами двух стран.

Выступивший на мероприятии по случаю отправки на место учений личного состава и военной техники, которые будут задействованы в учениях, командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов рассказал о важности совместных военных учений и пожелал успехов участникам учений.

После мероприятия подразделения, которые будут задействованы в учениях, отбыли из города Нахчыван.

Согласно плану учений, военнослужащие выполнят различные учебно-боевые задачи в населенных пунктах и на местности со сложным рельефом в снежно-морозную погоду.