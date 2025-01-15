Следственный комитет РФ назначил экспертизу действий диспетчеров по делу крушения самолета AZAL

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о крушении 25.12.2024 года на территории Республики Казахстан самолета Embraer-E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», повлекшем гибель 39 человек и причинение вреда здоровью 28 человек (ст.263 УК РФ).

О ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна.

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», - заявила Петренко.