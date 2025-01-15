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В чем секрет подозрительно дешевой курятины?

Фаига Мамедова12:55 - Сегодня
В чем секрет подозрительно дешевой курятины?

В последние дни на выходах из метро и рынках Азербайджана появилась подозрительно дешевая курятина, цена за одну тушку составляет всего 3 маната.

На упаковке отсутствует информация о производителе. Продавцы часто выдают эти куры за деревенские, хотя их настоящая стоимость должна быть не менее 12-13 манатов за штуку.

Откуда же берется такая дешевизна?

Как сообщает 1news.az, председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов рассказал Bizim.Media, что курицы за 3 маната присутствуют на рынке уже много лет, и особенно их продажи увеличиваются осенью. Птицефабрики выращивают кур с двумя целями — для получения яиц и мяса. Когда курицы прекращают нестись, их массово отправляют на убой.

«Мясо таких птиц обычно жесткое. Поэтому их либо используют для производства колбасы, либо продают на рынке без упаковки. Часто эти курицы выдаются за деревенские», — пояснил Гусейнов.

Ситуация еще хуже, когда на птицефабриках происходит массовый падеж кур из-за заболеваний. В таких случаях недобросовестные продавцы вместо утилизации тушек отправляют их на рынок по очень низким ценам. Эти куры обычно маленькие и с меньшим весом.

«К сожалению, надлежащий контроль со стороны соответствующих органов, особенно Агентства продовольственной безопасности (АПБА), в таких случаях отсутствует», — добавил эксперт.

В свою очередь, пресс-служба АПБА в ответ на запрос сайта заявила, что ведомство контролирует все пищевые продукты на основе оценки рисков, как импортируемые, так и местного производства. Они проходят экспертизу на таможне, а также выборочно проверяются инспекторами в торговых точках. Нарушения пресекаются. В соответствии с законом «О пищевой безопасности», маркировка продуктов должна быть точной, четкой и понятной для потребителей.

Граждане, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут обратиться в колл-центр «1003» Агентства или использовать мобильное приложение E-Qidam для подачи жалобы.

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