Первый зарубежный визит: Вслед на главой МИД в Баку едет и премьер-министр Грузии
17 января в Баку ждут грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.
Об этом сообщают грузинские СМИ. Кобахидзе примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня отправилась в Азербайджан с официальным визитом.
Сформированное по итогам выборов правительство «Грузинской мечты» вступило в полномочия в конце ноября 2024 года. До сих пор у Кобахидзе и членов его Кабмина не было официальных зарубежных визитов.
У Бочоришвили запланированы переговоры с ее азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи они проведут пресс-конференцию.
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