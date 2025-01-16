Первый зарубежный визит: Вслед на главой МИД в Баку едет и премьер-министр Грузии

17 января в Баку ждут грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.

Об этом сообщают грузинские СМИ. Кобахидзе примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня отправилась в Азербайджан с официальным визитом.

Сформированное по итогам выборов правительство «Грузинской мечты» вступило в полномочия в конце ноября 2024 года. До сих пор у Кобахидзе и членов его Кабмина не было официальных зарубежных визитов.

У Бочоришвили запланированы переговоры с ее азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи они проведут пресс-конференцию.