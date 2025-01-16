Бочоришвили: Грузии важно стратегическое партнерство с Азербайджаном

Для Грузии очень важно стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Между нашими странами ежегодно проводятся политические консультации. Говоря об отношениях между странами, с удовлетворением можем сказать, что азербайджанские компании являются инвесторами номер один в Грузии. Торговый оборот приближается к 1 млрд. Текущая динамика нас радует. В ближайшее время мы сможем говорить о более крупных цифрах», отметила министр.