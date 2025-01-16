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Грузинским компаниям предложены инвестиционные возможности на освобожденных территориях

First News Media17:40 - Сегодня
Грузинским компаниям предложены инвестиционные возможности на освобожденных территориях

Азербайджано-грузинские отношения носят характер стратегического партнерства и опираются на международное право.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. По словам Джейхуна Байрамова, отношения между нашими странами находятся на высоком уровне.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Джейхун Байрамов отметил проекты Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор. Он подчеркнул, что данные проекты вносят большой вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и Грузии, и добавил, что объем грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс демонстрирует серьезный рост.

Грузинские компании могут воспользоваться инвестиционными возможностями на освобожденных территориях, также отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что во время встречи Бочоришвили была предоставлена подробная информация о потенциале этих территорий.

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