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Республиканский олимпийский центр меняет название

First News Media21:20 - Сегодня
Республиканский олимпийский центр меняет название

Меняется название Республиканского олимпийского центра.

Как сообщает Trend, Республиканский олимпийский центр объявил о своем переименовании в общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Бакинский центр атлетики".

Отметим, что Центр получил государственную регистрацию в 2011 году. Его законным представителем является Ягубова Шалала Рагим гызы.

Добавим, что Республиканский олимпийский центр расположен в Наримановском районе города Баку, недалеко от станции метро "Гянджлик".

Легкоатлетический манеж Центра общей площадью 0,22 га имеет длину 96 метров и ширину 30 метров. Вокруг манежа проложены 6 новых беговых дорожек (3 круговые и 3 прямые). Круговые дорожки составляют 200, 207 и 217 метров соответственно. Прямые беговые дорожки имеют длину 100 метров.

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